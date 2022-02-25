25-02-2022
الاستيلاء على أنظمة صواريخ أمريكية وبريطانية تم تقديمها لأوكرانيا
أعلنت وزارة وزارة الدفاع الروسية أنه تم الاستيلاء على عدد كبير من الأسلحة التي قدمتها الدول الغربية وأمريكا لأوكرانيا، ومن بينها أنظمة صواريخ "جافلين" الأمريكية المضادة للدبابات و"نلاو" البريطانية
وعطلت القوات المسلحة الروسية 211 منشأة عسكرية للبنية التحتية العسكرية لأوكرانيا ، بما في ذلك 17 موقع قيادة ومركز اتصالات و 19 أنظمة دفاع جوي من طراز إس-300 و Osa و 39 محطة رادار.الدفاع الروسية: تم إسقاط 6 طائرات مقاتلة وطائرة هليكوبتر و 5 طائرات بدون طيار و 67 دبابة ومدرعات قتالية أخرى و 16 صاروخ إطلاق متعدد الصواريخ.
إضافة تعليق جديد