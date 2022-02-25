روسيا تعلن استعدادها للتفاوض بشرط

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده مستعدة للتفاوض حول الوضع في أوكرانيا، لكن بعد تنفيذ شروط الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال لافروف، في تصريحات اليوم “مستعدون للتفاوض فقط عند تنفيذ شروط بوتين بأن تلقي أوكرانيا السلاح وتشكل حكومة ممثلة للجميع”.

وأكد لافروف أن النظام الحالي في كييف يخضع للولايات المتحدة والغرب والنازيين الجدد.

من جهته، أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن موسكو أخذت بعين الاعتبار التصريحات القادمة من كييف بشأن التفاوض على حيادية أوكرانيا وتقوم بتحليلها.

وأشار بيسكوف إلى أن التطبيع مع المجتمع الدولي ممكن إذا أدرك ضرورة العملية العسكرية الروسية.

المصدر : وكالات