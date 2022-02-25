سي إن إن: القوات الروسية على بعد كيلومترات من كييف

أفادت شبكة "سي إن إن" نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، بأن الجيش الروسي أصبح على بعد 32 كيلو متراً فقط عن العاصمة الأوكرانية كييف.

وأعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية أن الجيش الروسي عاود قصف العاصمة كييف مجدداً، بعدما أعلنت وزارة الدفاع الروسية مساء الخميس توقف عمليات القتال بشكل مؤقت ونجاح اليوم الأول من عملية غزو أوكرانيا.

وذكرت الداخلية الأوكرانية في بيان أن الضربات الروسية ضد العاصمة كييف استمرت بصواريخ كروز أو باليستية، مشيرةً إلى أن القوات الأوكرانية أسقطت طائرة معادية فوق العاصمة كييف واصطدمت بمبنى سكني.

وانتشرت مقاطع فيديو لقصف تنفذه القوات الروسية على المقرات العسكرية في كييف، وقالت مصادر إنه استهدف المطارات ومقرات الاستخبارات وقواعد للدفاع الجوي.

كما قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إنه تلقى معلومات عن دخول مجموعات تخريبية تابعة للقوات الروسية إلى كييف العاصمة.

وكانت روسيا أعلنت عن عملية عسكرية خاصة فجر الخميس على أوكرانيا، حيث بدأت بقصف صاروخي على المناطق الشرقية في أوكرانيا، تلاه غارات جوية شملت مناطق متفرقة من البلاد، وطالت مدناً في الغرب.

وكان الهدف من عمليات اليوم الأول هو تحييد القدرات الجوية والدفاع الجوي الأوكراني، بالإضافة إلى السيطرة على بعض المناطق في المنطقة الشرقية، وتثبيت محاور للقتال والحركة للأيام المقبلة.