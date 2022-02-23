تفجير إرهابي في لوغانسك باستخدام عبوات ناسفة موجهة عن بعد

صرح ممثل جمهورية لوغانسك في مراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار (SCKC)، إنه تم استخدام العديد من الأجهزة المتفجرة الموجهة في الهجوم الإرهابي على مستودع تروليبوس في الجمهورية.

وقال ممثل الجمهورية أليكسي هيتمانسكي: " صباح اليوم 23 فبراير، حدثت سلسلة من الانفجارات في لوغانسك في شارع دنيبروسكايا، وذهب ضباط من العاملين في المركز إلى مكان الحادث، حيث تم الكشف عن تفجير أربعة عواميد تدعم خط الحافلات الكهربائية "تروليبوس"، وتم تفجيرها باستخدام عبوات موجهة عالية التفجير".

هذا وتفاقم الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأعلنت جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الإخلاء المؤقت للمواطنين إلى منطقة روستوف بسبب تهديد غزو أوكرانيا. بادئ ذي بدء، يتعلق الأمر بالنساء والأطفال وكبار السن. ووقع قادة لوغانسك ودونباس ودونيتسك، قرارات تتعلق بإعلان التعبئة العامة.

ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الاثنين، مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، مؤكدا أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.

كما أشار بوتين إلى الاستفزازات المسلحة من جانب كييف تجاه الجمهوريتين، وخاصة في الفترة الأخيرة، والتي تصاحبها تهديدات غربية شديدة اللهجة، تجاه روسيا الاتحادية.