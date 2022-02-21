21-02-2022
من وراء مافيا المازوت في ريف دمشق
اظهرت تحقيقات حول مافيا الكازيات أن أحد الموقوفين في قضية ريف دمشق أن المبلغ وصل الى 19 مليار ليرة سورية وًمن المتوقع أن تسكتمل التحقيقات
وًكان موقع "هاشتاغ" نقل من مصادر خاصة أن القضاء أوقف (ج.ع) أحد أكبر حيتان سرقة المحروقات خلال السنوات الماضية، بمبلغ وصل إلى 19 مليار ليرة سورية.
وبين المصدر أن التحقيقات كشفت مساهمة مجموعة مسؤولين في حصول الموقوف على صهريجين من مادة المازوت وصهريج من مادة البنزين يومياً، إضافة إلى مخصصات كازياته منذ عام 2013 وحتى وقت قصير سابق..
و حسب المعلومات فان الموقوف يمتلك عشرات الكازيات في ريف دمشق و غالبيتها مستأجرة او مستثمرة
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