من وراء مافيا المازوت في ريف دمشق

اظهرت تحقيقات حول مافيا الكازيات أن أحد الموقوفين في قضية ريف دمشق أن المبلغ وصل الى 19 مليار ليرة سورية وًمن المتوقع أن تسكتمل التحقيقات

وًكان موقع "هاشتاغ" نقل من مصادر خاصة أن القضاء أوقف (ج.ع) أحد أكبر حيتان سرقة المحروقات خلال السنوات الماضية، بمبلغ وصل إلى 19 مليار ليرة سورية.

وبين المصدر أن التحقيقات كشفت مساهمة مجموعة مسؤولين في حصول الموقوف على صهريجين من مادة المازوت وصهريج من مادة البنزين يومياً، إضافة إلى مخصصات كازياته منذ عام 2013 وحتى وقت قصير سابق..

و حسب المعلومات فان الموقوف يمتلك عشرات الكازيات في ريف دمشق و غالبيتها مستأجرة او مستثمرة