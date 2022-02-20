العراق... انطلاق عملية أمنية شمال بغداد

كشف مصدر أمني في العراق، اليوم الأحد، عن انطلاق عملية أمنية شمال العاصمة بغداد

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن المصدر الأمني أن قوات الحشد الشعبي أطلقت عملية أمنية في قضاء الطارمية.

ويشهد قضاء الطارمية خروقات أمنية وتسلل لعصابات تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول أخرى) من وقت لآخر من قبل خلايا التنظيم عبر البساتين.



وقبل أيام، أعلنت السلطات العراقية، مقتل عنصرين من تنظيم داعش الإرهابي خلال ضربة جوية في جبال حمرين، شمال شرقي البلاد.

وكان العراق قد أعلن، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش"، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.