هولندا تعلن تزويد أوكرانيا بالأسلحة

ذكرت هيئة الإذاعة الهولندية أن هولندا ستزود أوكرانيا بالأسلحة والرادارات والخوذات اللازمة لها.

وجاء في بيان الهيئة: "ستزود هولندا أوكرانيا ببنادق قنص وذخيرة وخوذات قتالية وسترات ورادارات وأجهزة كشف عن الألغام الأرضية والبحرية".

وأضاف: "إذا احتاج العسكريون الأوكرانيون إلى تعليمات أو تدريب في التعامل مع المعدات الهولندية، فإن وزارة الدفاع في المملكة ستوفرها، لكن خارج أوكرانيا".

وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو، معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري للحلف بالقرب من حدودها.