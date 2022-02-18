الخارجية الروسية تكشف سبب طرد نائب السفير الأمريكي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم طرد نائب السفير الأمريكي في موسكو بارتل غورمان مشيرة إلى أنها اتخذت هذا القرار رداً على طرد السلطات الأمريكية بشكل غير مبرر لدبلوماسي بالسفارة الروسية في واشنطن.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها في تعليق تم نشره على الموقع الرسمي للخارجية: “تم بالفعل أمر الدبلوماسي الأمريكي بمغادرة روسيا، لكن هذا جاء رداً على الطرد غير المبرر للوزير المستشار في سفارتنا بواشنطن” مشيرة إلى أن “الخارجية الأمريكية تعمدت تجاهل طلب موسكو تمديد إقامته حتى وصول بديل له”.

وأضافت زاخاروفا إن الدبلوماسي الروسي أجبر في نهاية المطاف على المغادرة من دون بديل ما أدى إلى تفاقم النقص الحاد بالفعل بالموظفين في البعثة الدبلوماسية الروسية والذي تشكل نتيجة حرب التأشيرات التي أطلقها الأميركيون.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية اعلنت اليوم أن روسيا طردت المسؤول الثاني في سفارة الولايات المتحدة في موسكو بارتل غورمان.