تجهز "شركة فود ستروي الروسية" لإقامة محطة تصفية مياه على بحيرة 16 تشرين في اللاذقية

بدأت شركة “فود ستروي” الروسية بتنفيذ أعمال تجهيز محطة تصفية مياه بحيرة 16 تشرين بطاقة واحد متر مكعب بالثانية لتؤمن نحو 85 ألف متر مكعب يومياً لأغراض الشرب .

وبحسب ما ذكر المكتب الصحفي في محافظة اللاذقية، فإنه قد “تم إنجاز معظم أعمال الحفريات في موقع المحطة بالقرب من أوتستراد اللاذقية كسب على مخرج نفق قناة تصل من بحيرة 16 تشرين في الموقع الذي قدمته مديرية الموارد المائية لتنفيذ المشروع” .

كما تمت المباشرة بأعمال البيتون المسلح للمرشحات الرملية وقاعدة المآخذ، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة مياه الشرب باللاذقية واشراف فرع المنطقة الساحلية للشركة العامة للدراسات الهندسية .

وزير الموارد المائية “تمام رعد” أكد خلال جولة له على المشروع أن “مشروع المحطة الذي تتجاوز تكلفته 170 مليار ليرة وبطاقة تقدر بواحد متر مكعب بالثانية سيسهم بدعم الوارد اليومي لمياه الشرب في اللاذقية والتجمعات السكانية على مسار الخط”