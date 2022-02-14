شرطة ناحية كلماخو في اللاذقية تلقي القبض على شخص أقدم على طعن شقيقه عدة طعنات

أخبرت شرطة ناحية كلماخو في اللاذقية بدخول مصاب يدعى (مهند. ب) مواليد ١٩٩٤،إسعافاً إلى مشفى الباسل بالقرداحة وهو بحالة حرجة إثر تعرضه لعدة طعنات ضمن منزله في قرية ( القاموع ) بأماكن متعددة من جسده.

على الفور بدأت شرطة ناحية كلماخو بالتحقيق بالحادثة وبتحري منزل المصاب عثر فيه على قنبلة تمت مصادرتها، ودارت الشبهات حول شقيق المصاب المدعو ( مقداد . ب ) مواليد ١٩٩٩، بعد أن تبين وجود آثار جروح وكدمات متعددة على جسده ، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على طعن شقيقه بواسطة سكين مطبخ عدة طعنات بعد عراك دار بينهما إثر خلافات عائلية، ثم قام بكسر أداة الجريمة ورميها بالقرب من المنزل وبدلالته تم العثور عليها .

مازال المصاب قيد العلاج في المشفى المذكور كونه خضع لعدة عمليات نظراً لخطورة إصابته، ومازالت التحقيقات جارية وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء المختص.