تخدم نحو 840 مشتركاً بالشبكة… بدء العمل بمحطة معالجة كفرعايا

وضعت مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة حمص محطة معالجة كفرعايا جنوباً بالخدمة وذلك بعد انتهاء استكمال جميع التجهيزات الفنية لتخدم نحو 840 مشتركاً بالشبكة.

وأوضح رئيس وحدة المركز الأولى لمياه الشرب المهندس قيصر الخضر لمراسلة سانا أن المحطة تعمل على تنقية النترات الموجودة في المياه المغذية للقرية الآتية من البئر بغزارة 50 متراً مكعباً في الساعة خاصة في ظل ارتفاع كمية منسوب النترات فيه خلال العام الماضي جراء الأسمدة الزراعية للأراضي.

ونوه الخضر بتنفيذ محطة المعالجة لإيصال مياه الشرب نقية وسليمة لأهالي القرية مشيراً إلى أن المحطة تتضمن فلاتر رملية لتنقية المياه من العوالق الميكانيكية وتخليصها من العكارة ثم أجهزة ريزين خاصة بتخليص المياه من النترات عبر التشريد الكيميائي باستخدام الملح ومن ثم يتم ضخها لشبكة المياه التي تروي القرية لافتاً إلى أن تنشيط الريزين يتم عن طريق الملح كل 120 متراً مكعباً وضخها على شبكة المياه.

وبين الخضر أن المحطة وضعت بالخدمة بعد الانتهاء من مرحلة التشغيل التجريبي لافتاً إلى وجود بئر ثانية مغذية للقرية بغزارة 25 متراً مكعباً بالساعة.

وأشار الخضر إلى وجود دراسة حالياً حول إمكانية ترميم الكتلة الإنشائية لخزان مياه القرية بسعة 100 متر مكعب والذي تعرض للتخريب من قبل الإرهابيين.