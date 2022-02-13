العالم يغادر أوكرانياً «سريعاً»!

على وقع تصاعد التوتر بين موسكو وكييف، وترديد واشنطن أن غزو روسيا لأوكرانيا «وشيك»، طالبت عدة دول رعاياها بمغادرة الأراضي الأوكرانية، كما سحبت العديد من دول العالم بعثاتها الدبلوماسية من سفاراتها هناك.

طلبت الولايات المتحدة والنرويج وهولندا من رعاياها، أمس، مغادرة أوكرانيـا فوراً، تحسباً للهجوم الروسي المحتمل عليها.

ودعت إيطاليا مواطنيها لمغادرة أوكرانيـا، فيما كشفت ألمانيا عن خفض عدد موظفي سفارتها في كييف، وطلبت من مواطنيها المغادرة «سريعاً».

كما طالبت عدة دول عربية رعاياها بمغادرة الأراضي الأوكرانية، أو التواصل مع سفارات بلادهم في كييف، وشملت هذه الدول السعودية والإمارات والكويت والعراق.

وفيما يترقب العالم، تنفي روسيا وجود أية نوايا لديها لمهاجمة جارتها المتحالفة مع الغرب، أعلنت موسكو سحب عدد موظفي بعثاتها الدبلوماسية في أوكرانيا، تحسباً لاستفزازات محتملة من قبل حكومة كييف وأطراف أخرى.

وكانت شبكة PBS الأمريكية نقلت عن مصادر في الإدارة الأمريكية قولها إن «بوتين قرر غزو أوكرانيا وأبلغ جيشه بذلك».

وتحشد روسـيا 150 ألف جندي على حدود أوكرانيا، و140 سفينة وحاملة طائرات وغواصة في المياه المحيطة بها.

وقال رئيس المخابرات العسكرية النرويجي إن روسيا باتت مستعدة لجميع الخيارات العسكرية اتجاه أوكرانيا، من التوغل البسيط الى الغزو الشامل.



الجيش الأوكـراني أحاط العاصمة من جميع الجوانب، وهناك خشية أمريكية من «انقلاب عسكري» في البلاد، نتيجة الضغط الـروسي، يوصل قيادة موالية لموسكو إلى السلطة في أوكرانيـا.