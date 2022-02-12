الشرطة يلحق الهزيمة الأولى بجبلة

في آخر مباريات المرحلة الأخيرة من ذهاب الدوري الكروي الممتاز حقق الشرطة فوزاً جيداً على ضيفه جبلة بهدفين نظيفين سجلا آخر المباراة، وبهذه النتيجة فقد تعرض جبلة للخسارة الأولى هذا الموسم بعد ثلاثة انتصارات وثمانية تعادلات، وبقي أمامه مباراة مؤجلة مع تشرين سيلعبها الجمعة القادم في اللاذقية. الشرطة حقق فوزاً مستحقاً ونال نقاط المباراة التي منحته الدعم لرحلة طويلة ومريرة من خطر الهبوط، جبلة في المركز السابع وله 17 نقطة والشرطة في المركز الثاني عشر بـ 12 نقطة.

والمباراة كانت متوسطة المستوى ومتكافئة إلى حد بعيد، طالب فيها الشرطة بركلة جزاء في الشوط الأول، وردت قوائم الشرطة ثلاث كرات لجبلة، وكما كان علي مريمية نجم المباراة وعاملاً مهماً بفوز فريقه كان إبراهيم عالمة في أسوأ حالاته ويتحمل مسؤولية الهدفين اللذين سجلهما مصعب الشرعبي د79 ومعن الحسن د93.

عملياً انتهت مرحلة الذهاب مع بقاء مباراتين مؤجلتين ستقامان في اللاذقية فيلعب الجمعة تشرين مع جبلة ويلتقي السبت حطين مع ضيفه الشرطة.