هذا سبب رفض الاتحاد الرياضي العام استلام ملعب المدينة

أكد مدير مدينة الأسد الرياضية في اللاذقية المهندس أيهم كحيلة أن الاتحاد الرياضي العام لم يستلم مشروع إعادة تأهيل ملعب المدينة الذي تم تنفيذه في إطار عملية إعادة تأهيل المدينة بين عامي ٢٠١٨- ٢٠٢١، وذلك بسبب وجود العديد من الملاحظات على الأعمال المنفذة فيه، مبيناً أنه غير مطابق لدفتر الشروط الفنية، إضافة لوجود أعمال غير مكتملة التنفيذ، وأعمال منفذة بشكل سيىء وتفتقد للمواصفات والمعايير الفنية.

ودلل كحيلة بقوله: تربة الملعب غير صالحة لتكون أرضية للملاعب لذلك لم يتم الاستلام وتمت مخاطبة الجهة المنفذة لإعادة النظر فيها، أما بالنسبة لمجمع الصالات الرياضية في المدينة، فأكد كحيلة أن مشروع أعمال معالجة الأسمنت المتصدع وتنظيف الحجر الرملي والإكساء الخارجي وأعمال عزل الأسطح بلغت نسبة التنفيذ فيها ١٠٠%، كما بلغت نسبة التنفيذ في مشروع إعادة تأهيل مبنى المركز الطبي ١٠٠% الذي نفذته الشركة العامة للبناء والتعمير فرع التشييد السريع.

وفيما يتعلق بتأهيل مضمار الفروسية ومبنى المكاتب ومشروع بوكسات التحمية لسباق الخيل وصيانة “ستارتر” الانطلاق وأبواب “الهنغارات”، بيّن كحيلة أنه تم التنفيذ بنسبة ١٠٠%، مشيراً إلى تأهيل الصالة ١ المخصصة لمباريات كرة السلة ووضعها بالاستثمار، مؤكداً أنه سيتم طرح مواقع في المدينة الرياضية للاستثمار كنادي اليخوت وملاعب التنس.

وتعد مدينة الأسد الرياضية في اللاذقية من أهم المنشآت وأكبرها في الشرق الأوسط وحوض المتوسط تمتد على مساحة/١٥٦/هكتاراً.



تشرين