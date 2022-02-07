هجرة غير مسبوقة لطوائف النحل في حوران

شهدت طوائف النحل في عدد من مناطق محافظة درعا هجرة مفاجئة وهي ظاهرة غير مسبوقة.

مدير الوقاية في وزارة الزراعة الدكتور إياد محمد بين أن الوزارة استجابت سريعاً لتداعيات هذه الظاهرة حيث شكل وزير الزراعة لجنة تضم في عضويتها مختصين من جامعة دمشق والهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ومديرية وقاية النبات في الوزارة ولا تزال التحريات والدراسات بخصوصها مستمرة، حيث قامت اللجنة بجولة على العديد من مربي النحل وأخذ العينات لتحديد أسباب هذه الظاهرة بدقة ووضع برنامج للممارسات الجيدة لتربية النحل، وسيتم عقد اجتماع مع كل من اتحاد النحالين وأكساد وجمعية النحالين والبحوث والجامعة والصحة الحيوانية لبحث أسباب وعوامل هذه الظاهرة وسبل التقليل من آثارها على سلسلة تربية النحل.

وأوضح محمد أن المعطيات المتوفرة بينت أن ظاهرة انهيار وهجرة النحل سبق وأن تم تسجيلها في عدد من دول العالم خاصة في أوروبا وأمريكا وافريقيا ( المغرب ) وتم ربطها بارتفاع الحرارة وقلة الهطولات المطرية وتأثيرها على وفرة المراعي وما ينجم عنها من قلة الموارد الضرورية لتغذية النحل.

وأكد محمد أن وزارة الزراعة تقوم بإجراء التحاليل والفحوص المخبرية اللازمة لتحديد فيما إذا كانت الظاهرة مرضية أم لا، ووضع الحلول والإجراءات المناسبة لها.

الإعلام الزراعي في سورية