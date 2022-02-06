طلاب مدارس لصوص ومروجي مخدرات في صحنايا 

06-02-2022

طلاب مدارس لصوص ومروجي مخدرات في صحنايا 

طلاب مدارس "لصوص" ..ويروجون المخدرات في صحنايا 

في إطار متابعة تجار ومروجي المواد المخدرة، ونتيجة المتابعة والمراقبة تمكن مركز شرطة أشرفية صحنايا في ريف دمشق من إلقاء القبض على خمسة أشخاص بعضهم طلاب مدارس يقومون بترويج مادة الحشيش المخدر، حيث تم مصادرة كمية واحد كيلو غرام من المادة المذكورة، وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على ارتكاب عدة سرقات، وسلب حقائب نسائية وجوالات من المارة في الشارع العام.

وبدلالتهم تم استرجاع جزء من المسروقات وسلمت إلى أصحابها أصولاً، وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص.

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