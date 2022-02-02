القبض على عصابة متخصصة بسرقة محتويات السيارات بـدمشق وريفها
ألقت شرطة منطقة التل بريف دمشق القبض على عصابة أحداث تمتهن سرقة محتويات السيارات في دمشق وريفها.
وقالت وزارة الداخلية في منشور على فيسبوك إن شكاوى وردت إلى شرطة منطقة التل حول تعرض بعض السيارات لسرقة محتوياتها عن طريق كسر زجاجها من قبل أشخاص مجهولين .
ونتيجة المراقبة المستمرة ألقت شرطة منطقة التل القبض على شخص يدعى ( وسيم. ع ) وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على ارتكاب عشرات السرقات في مناطق متعددة من مدينة دمشق وريفها وهي ( معربا ــ التل ـــ حرستا ــ الفحامة )، وذلك بالاشتراك مع المدعوين (محمد. م) و(محمد. ب) و(غيث . ع) و(احمد. ح)، والذين تم إلقاء القبض عليهم، وبالتحقيق معهم اعترفوا باشتراكهم في عمليات السرقة ومعظم السرقات هي ( مبالغ مالية، وقطع من داخل هذه السيارات).
وقدرت قيمة المسروقات بعشرات الملايين، وبتدقيق أوضاعهم تبين أن جميعهم من أرباب السوابق بجرائم السرقة ومطلوبين بعدة إذاعات بحث.
ومازالت التحقيقات مستمرة معهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص أصولاً .
المصدر : وزارة الداخلية
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