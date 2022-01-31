زيادة في المساحات المزروعة بالخضار الورقية في اللاذقية

بلغت المساحات المزروعة من الخضار الورقية في بداية العروة الشتوية في محافظة اللاذقية لهذا العام 773 هكتاراً بنسبة تنفيذ 100 بالمئة للخطة السنوية.

وأوضح رئيس شعبة الخضراوات بمديرية الزراعة باللاذقية المهندس فادي كزعور أنه تمت زراعة 25 هكتاراً من البازلاء الخضراء ومن الفول الأخضر 163 هكتاراً والبصل الأخضر 145 هكتاراً والسلق 63 هكتاراً والفجل 41 هكتارا والملفوف 111 هكتاراً والخس 56 هكتاراً والسبانخ 33 هكتاراً والقرنبيط 39 هكتاراً والثوم الجاف 95 هكتاراً وبنسبة تنفيذ أكثر من 100 بالمئة بالنسبة لمعظم الخضراوات من المساحة المخططة للموسم الحالي.

وأشار كزعور إلى أن الصعوبات التي تعانيها زراعة الخضراوات حالياً تتمثل بارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والأسمدة والبذور والمبيدات إضافة إلى ارتفاع أسعار النقل والعبوات ما يشكل عائقاً أمام زراعتها.

ولفت كزعور إلى أنه من المتوقع زيادة في المساحات المزروعة لهذا العام عن العام الماضي التي بلغت 630 هكتاراً في بداية موسم العروة الشتوية في شهر آذار الفائت و يعود ذلك إلى توافر الأمطار لهذا العام بشكل جيد ما أثر إيجاباً على هذه الزراعات مقارنة بالعام الماضي إضافة إلى زيادة اعتماد المستهلكين على الزراعة الشتوية نتيجة ارتفاع أسعار اللحوم والمنتجات الحيوانية والسلع الغذائية الأخرى.

وأكد أن مديرية الزراعة تؤمن الدعم الفني لهذه الزراعات من خلال تقديم جميع الإرشادات عبر الوحدات الإرشادية التابعة لها في جميع أنحاء المحافظة إضافة إلى تشجيع المزارعين على هذه الزراعات وخصوصاً المنزلية منها التي تؤمن حاجة الأسرة منها وبتكاليف قليلة خاصة أنها تعتمد في سقايتها على مياه الأمطار وتوفر الاكتفاء الذاتي في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.