الوحدة يهزم الاتحاد على وقع أحداث شغب في الفيحاء

اندلعت أحداث شغب، مع نهاية المباراة التي استضافتها صالة الفيحاء في دمشق بين نادي الوحدة وضيفه الاتحاد، ضمن منافسات الدوري السوري لكرة السلة.

ويظهر فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، جماهير الوحدة وهي ترشق ملعب الصالة بمقاعد المدرجات وعبوات المياه، فيما تحاول قوات حفظ النظام تهدئة الوضع، بينما أشار بعض رواد مواقع التواصل إلى أن أحداث الشغب وقعت بعد إشكال حدث بين عناصر حفظ النظام وأحد المشجعين الذي نزل من المدرجات إلى الملعب.

وفيما تقدم الاتحاد في النصف الأول من المباراة بنتيجة 36-46، نجح فريق الوحدة في حسم المباراة لصالحه بنتيجة 69-67، وذلك في قمة مباريات الجولة العاشرة.

وبفوزه على الاتحاد، حافظ الوحدة على بقاءه في صدارة الترتيب، دون أي خسارة، بينما تلقى الاتحاد الهزيمة الثانية، بعد الخسارة أمام الجيش في حلب.