القبض على اثنين من مهربي المخدرات وضبط مستودع لهم بريف حمص

ألقت الجهات المختصة في حمص القبض على اثنين من مهربي المخدرات وضبطت مستودعاً لهم يحوي 165 كيلو غراماً من مادة الحشيش المخدر بالريف الغربي كانت معدة لإدخالها إلى المدينة.

وذكر مصدر في الجهات المختصة في حمص أنه ومن خلال المتابعة المستمرة لتجار ومهربي المواد المخدرة وعبر كمين محكم ألقت الجهات المختصة القبض على اثنين من مهربي المواد المخدرة وضبطت مستودعاً تابعاً لهم في ريف حمص الغربي.

وأشار المصدر إلى أن المستودع يحوي كميات كبيرة من مادة الحشيش المخدر تقدر بـ 165 كغ على شكل كفوف عددها 851 كفاً كان المقبوض عليهما بصدد نقلها إلى المدينة بهدف ترويجها والاتجار بها.