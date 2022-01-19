إصابة أربعة جنود فرنسيين بانفجار عبوة ناسفة في بوركينا فاسو

19-01-2022

إصابة أربعة جنود فرنسيين بانفجار عبوة ناسفة في بوركينا فاسو

إصابة أربعة جنود فرنسيين بانفجار عبوة ناسفة في بوركينا فاسو

أفادت وسائل إعلام فرنسية فجر الأربعاء بإصابة 4 جنود من القوات الفرنسية أحدهم في حالة خطرة، بانفجار عبوة ناسفة على طريق عربتهم شمال بوركينا فاسو.

وقالت وسائل الإعلام إنه تم إجلاء الجنود الفرنسيين الأربعة إلى جاو في مالي.

وصرح مصدر عسكري بأن حالة أحد المصابين تستدعي نقله إلى فرنسا، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وأكدت مصادر أمنية ومحلية لوكالة فرانس برس أن ما لا يقل عن 12 مدنيا قتلوا السبت في هجوم بشمال بوركينا فاسو.

وتشارك فرنسا في "عملية برخان" ضد الجهاديين منذ 2014 في مالي ومنطقة الساحل.

المصدر: وسائل إعلام فرنسية

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