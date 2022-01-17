تقرير أمريكي: هذه أبرز نقاط قوة وضعف الجيش الروسي

يواصل الخبراء والأكاديميون الأمريكيون دراسة نتائج صراع مسلح متوقع بين روسيا وحلف شمال الأطلسي “الناتو” على نحو افتراضي، في ظل تصاعد التوترات بين موسكو والغرب في علاقة بملف أوكرانيا.

وكشفت تقارير عسكرية صادرة عن المجلس الأطلسي الذي يقدم التوصيات والاستشارات الرسمية للبيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية، لأكثر من نصف قرن، أن روسيا تتميز بإمكانيات عسكرية تعطيها القدرة على مواجهة الولايات المتحدة وحلفائها.



وقال مؤلف التقرير العسكري، سكوت كوبر، وهو طيار سابق في القوات الجوية الأمريكية، إن موسكو لا تشعر بالخوف حيال المواجهة المباشرة مع “الناتو” وواشنطن، ولديها القدرات المناسبة لهذه الأحداث، معتبرا أنه لا جدوى من المواجهة مع القوات البرية الروسية والفرصة الوحيدة للتفوق على الروس هي من خلال القوة الجوية.

وأكد كوبر أن واشنطن خسرت في حرب فيتنام أكثر من 3.3 آلاف طائرة، وذلك بسبب نيران المدفعية المضادة للطائرات وأنظمة “إس 75” السوفييتية، مضيفا: “لقد عمل البنتاغون على تصحيح الأخطاء، وحسّن التكتيكات والدعم المادي للقوات، حيث قاتل جيش مختلف تمامًا في عملية عاصفة الصحراء عام 1991. ففي الحملة التي استمرت 40 يوما، خسرنا 23 طائرة فقط منذ ذلك الحين، وبذلك أصبحت القوات الجوية الأمريكية و”الناتو” هي الأقوى في العالم والطيران هو أداتنا العسكرية الرئيسية”.



واعتبر العسكري السابق أن النتائج الإيجابية الأخيرة للقوات الجوية الأمريكية في الحروب قد تبقى كذلك، معتبرا أن الصراع بين الدول العظمى قد يزيد من الخسائر خصوصا بوجه دولة تمتلك إمكانيات دفاعية جوية متطورة مثل أنظمة “إس 300″ و”إس 400”.

وبحسب قوله، يوجد ما يقرب من 1800 طائرة تابعة لتحالف “الناتو” في أوروبا وأكثرها مقاتلات “إف 16” وطائرات تايفون وهي أهداف سهلة لأنظمة الدفاع الجوي الروسية. بالإضافة إلى ذلك، فإن روسيا مستعدة لإنشاء ما يسمى بـ “مناطق منع الوصول” أي هي مناطق محمية بشكل موثوق من الهجمات الصاروخية من البر والبحر والجو.

يعتبر كوبر أن الورقة الرابحة الرئيسية لوزارة الدفاع الأمريكية تتمثل في طائرات من طراز “إف 22” و”إف 35″، بالإضافة إلى قاذفات استراتيجية من طراز “بي 2″ و”بي 21” الواعدة، بالإضافة إلى الطائرات المسيرة RQ-170 Sentinel، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية الروسية سوف تستسلم عاجلا أم آجلاً مع ازدياد الضربات، التي ستفتح جميع نقاط الدفاع ويفتح نافذة أمام الطائرات “المجنحة” ومن بعدها فقط ستتحرك القوات البرية إلى الهجوم مستفيدة من تفوق الطيران.



وأوضح الخبراء العسكريون أن تقنيات التخفي التي تتميز بها الطائرات الأمريكية غير مضمونة بنسبة 100 بالمئة خصوصا مع وجود أنظمة دفاعية روسية من طراز “إس 400″ و”إس 500” التي لا يعرف عنها الأمريكيون كثيرا، معتبرين أن الأنظمة الدفاعية الروسية تستخدم موجات فائقة قادرة على كشف التخفي ما يضع الطائرات الأمريكية تحت التهديد والخطر.

عربي 21