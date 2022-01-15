أرصاد طرطوس تناشد شركة الكهرباء تأمين التيار لتجنّب أضرار الصقيع

قال رئيس مركز الأرصاد الجوية في طرطوس، عهد اسمندر، إن: “تحذيرات جادة من حدوث الصقيع وتشكّل الجليد على الشريط الساحلي ليل الأحد، ما سيشكّل تهديداً حقيقياً للزراعات المحمية وأرزاق المزارعين في المنطقة”.

وأضاف “اسمندر”: “نتوجّه إلى شركة كهرباء طرطوس بضرورة تأمين تغذية للتيار الكهربائي، لنتجنّب قدر المستطاع ونحصر الأضرار التي قد تلحق بالمزارعين وزراعاتهم”.

وتابع “رئيس المركز”: “على اعتبار أن تشغيل الرذاذ يخفف إلى حد كبير من آثار الصقيع، واعتقد أن الكهرباء لن توفّر جهداً، ومناشدتنا هي بمثابة تحذير استباقي ليتمكّنوا من الاستعداد لذلك”.

وتوقّع “اسمندر” أنّ: “لا تتجاوز درجات الحرارة 12 درجة نهاراً في طرطوس وتبدأ الأجواء الصقيعية بعد انحسار الأمطار مع ساعات بعد الظهر، حيث من المتوقّع أن تصل ليلاً إلى 3 درجات مئوية على الشريط الساحلي”.

وتعتبر البندورة، الخيار، والباذنجان أكثر المحاصيل تضرراً نتيجة موجات الصقيع في المنطقة الساحلية سنوياً، و “اتخاذ إجراءات تساعد المزارع على تجنّب آثار الكارثة أفضل بكثير من صرف تعويضات ضئيلة لا تقارن بحجم الخسائر”، بحسب مزارعين.

يُذكر أنّ المديرية العامة للأرصاد الجوية أطلقت الخميس تحذيرات رسمية من الكتلة الهوائية شديدة البرودة التي سترافق المنخفض القادم، وما سينتج عنها من أجواء صقيعية اعتباراً من ليل الأحد وحتّى صباح الثلاثاء.

تلفزيون الخبر