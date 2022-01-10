وفاة طفل (6 أشهر) غرقاً في خزان مياه بريف حماة

توفي طفل يبلغ من العمر عدة أشهر غرقاً في خزان مياه في قرية كفراع بريف حماة، فيما بدأت الجهات المعنية التحقيق في الحادثة مباشرةً.

و تم العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 6 أشهر ضمن خزان مياه بريف حماة تم نقله لمستشفى حماة الوطني فيما باشرت الجهات المختصة التحقيقات في الحادثة.

وتفيد مصادر بأن الطبابة الشرعية قامت بتشريح جثة الطفل وتبين أن سبب الوفاة هو الغرق.

وتضيف المصادر أن الجهات المعنية باشرت التحقيقات مع والدة الطفل لمعرفة أسباب الوفاة والوقوف على تفاصيل هذه الجريمة علماً أن الشبهات تدور حول طليق الأم.

باسل شرتوح – أثر

