عشرات رجال الأعمال الأردنيين يحجزون مكانهم في معرض للتجارة بدمشق

تعتزم عشرات الشركات ورجال الأعمال الأردنيين، المشاركة في “المعرض الأردني للتجارة والخدمات” المزمع انطلاقه في مدينة المعارض في دمشق يوم الثلاثاء القادم.

وأكد رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي أن المعرض سيشهد مشاركة أكثر من 53 شركة أردنية بمجالات الخدمات والتجارة، تمثّل القطاعات التجارية والمستشفيات والجامعات والخدمات اللوجستية، لافتاً إلى أنه سيشارك في المعرض وفد أردني يضم أكثر من 100 شخصية اقتصادية.



وبيّن رئيس غرفة تجارة الأردن، في حديثه لوكالة الأنباء العمانية، أن اختصاصات الشركات المشاركة في المعرض، تشمل المقاولات والإنشاءات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقطاع المالي والتأمين والطاقة، إضافةً للسياحة والسياحة العلاجية والنقل واللوجستيك والجامعات والمستشفيات.

ويهدف المعرض إلى عرض التجربة الأردنية في القطاعات المذكورة، على التجار السوريين ودول الجوار، على حد تعبير كباريتي، الذي أكد أنه من المقرر أن يمتد المعرض لثلاثة أيام بين 4-6 كانون الثاني الحالي.

وستشارك في المعرض “هيئة تنشيط السياحة” و”هيئة مستثمري المناطق الحرة” و”شركة المنطقة الحرة السورية الأردنية”، و”نقابة مقاولي الإنشاءات” وغرف تجارة أردنية وممثلو قطاعات اقتصادية.

ونشطت العلاقات التجارية السورية الأردنية مؤخراً، حيث تمت إعادة افتتاح المنطقة الحرة السورية الأردنية بداية تشرين الثاني الماضي.

وأنشأت المنطقة الحرة عام 1975 بموجب اتفاقيات أردنية – سورية، لتمتد بمحاذاة الحدود المشتركة الأردنية – السورية في بلدتي جابر ونصيب، وتوقف العمل فيها تماماً عام 2015.