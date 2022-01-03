الحكم بالإعدام على شاب عشريني

أصدرت المحكمة العسكرية الثالثة في “دمشق”، قبل أيام، حكماً بالإعدام على شاب عشريني قتل خالته في منزلها بمدينة “السويداء” بعد أن دخله مع شريك له وذلك بقصد السرقة.

الجريمة وقعت العام الماضي وفقاً لما ذكره موقع السويداء 24، موضحاً أن الشاب من مواليد العام 1995 وهو من إحدى قرى ريف السويداء الشرقي، وقد دخل منزل خالته مع شخص آخر وقاما بخنقها بقصد سرقة مصاغها الذهبي ثم نقلا جثتها بالتعاون مع شخص ثالث ودفنوها في الريف الشرقي.

وأضاف الموقع، أن شريك القاتل انتحر منذ ارتكاب الجريمة حيث قام بشنق نفسه في منطقة ظهر الجبل بذلك الوقت، في حين قامت الجهات المعنية بإلقاء القبض على القاتل ابن شقيقة المغدورة، وسائق السيارة الذي ساعده في نقل الجثة.