الجيش يدفع بتعزيزات عسكرية إلى البادية السورية

قال مصدر ميداني إن الجيش العربي السوري دفع بتعزيزات عسكرية ضخمة خلال الأيام القليلة الماضية باتجاه بادية حمص الشرقي وتحديداً محاور محيط مدينة تدمر وبادية السخنة”.

وتابع المصدر: “إن هذه التعزيزات تأتي ضمن خطة تعزيز الجيش السوري لمواقعه العسكرية في المنطقة، وذلك بعد رصد نشاط غير اعتيادي لخلايا يُعتقد أنها تابعة لتنظيم “داعش” تحاول التنقل عبر محور منطقة التنف التي تقع تحت سيطرة القوات الأمريكية باتجاه محاور بادية السخنة، وبالتالي تلاقي هذه المجموعات المسلحة دعماً واضح من القوات الأمريكية بهدف تنفيذ هجمات في المنطقة”.

وأضاف المصدر: “إن التعزيزات العسكرية التي وصلت إلى بادية حمص ستقوم بعملية تمشيط واسعة في المنطقة، بحثاً عن مقرات ومواقع يستخدمها تنظيم “داعش” في هذه المحاور”.

وكان الطيران الحربي قد استهدف خلال الأيام القليلة الماضية عدة مقرات وآليات تابعة لـ “داعش” بأقصى بادية حماة الشرقية والرصافة جنوب غرب الرقة، بالإضافة إلى غارات مماثلة على محاور بادية السخنة شرق حمص.

باسل شرتوح _ أثر