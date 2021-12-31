4 آلاف طن من الفستق الحلبي إلى الخارج

يعمل مكتب الفستق الحلبي حالياً على إعداد خارطة بيئية لشجرة الفستق، وتحديد المناطق الملائمة لزراعتها، نظراً لأهمية هذا المحصول وخاصّة في مجال التصدير، حيث بلغت الكميات المصدّرة هذا العام نحو 4000 طن حتى الآن، منها 2853 طن قلب الفستق الحلبي و591 طن فستق حلبي بقشرة والباقي من الفستق الحلبي الأخضر، وفق ما أكده جهاد المحمد مدير مكتب الفستق الحلبي في وزارة الزراعة، منوهاً بأن الوزارة تولي هذه الشجرة كل الاهتمام، حيث بلغ إنتاج سورية للعام الحالي نحو 43978 طناً، ولاسيّما أن المساحة المزروعة بأشجار الفستق الحلبي وصلت إلى نحو 59458 هكتاراً مزروعة بنحو 9.6 ملايين شجرة منها 7.7 ملايين شجرة منتجة.

ولفت المحمد إلى قيام المكتب بتنفيذ العديد من الدورات التدريبية لفنيين من مديريات الزراعة في حمص وحماة حول الإدارة المتكاملة لشجرة الفستق الحلبي وطرق تقليمها وتطعيمها، إلى جانب تنفيذ اللقاءات وورشات العمل في مناطق زراعة الفستق الحلبي في محافظات حماة وحمص وحلب وإدلب حول الإدارة المتكاملة لآفات هذا المحصول، والجولات الحقلية التي نُفّذت بالتعاون مع مديريات الزراعة في هذه المحافظات لتقييم وضع بساتين هذه الشجرة والإصابات الحشرية والمرضية، وخاصة مشكلة كابنودس الفستق الحلبي وطرق معالجتها والتخلص منها، كما تمّ عقد العديد من اللقاءات مع مؤسّسة الآغا خان من أجل إيجاد آلية لهذا الدعم وخاصة لمزارعي الفستق في منطقة السلمية.



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