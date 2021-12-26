لا تصدير للأغنام السورية إلى الأردن لغاية الآن

أكد رئيس لجنة مصدري الأغنام بغرفة زراعة دمشق معتز سواح أنه رغم صدور القرارات من الجهات الحكومية المعنية لتصدير الأغنام إلى الأردن إلا أنه حتى تاريخه لم تُصدر، رغم مخاطبة الجانب الأردني عبر نقاط الاتصال كونها الجهة المخولة بالمخاطبة.

وأمل السواح من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تحريك الموضوع ومعالجته مع الجانب الأردني في حال رغبوا بذلك.

ومن جانب آخر أكد السواح أن هناك معاناة من قبل المصدرين الذين لهم عمليات تصديق شهادات المنشأ الزراعية لعدم وجود مادة المازوت لتشغيل المولدة في مديرية اقتصاد ريف دمشق التي ليس لها علاقة بهذه المعاناة و رغم عملها الدؤوب هي وكادرها الإداري، الأمر الذي يتطلب التدخل لتزويد المديرية المذكورة بمادة المازوت أو ربطها بخط كهربائي مع كازية الأزبكية لكونها مديرية حساسة وبحاجة إلى معالجة فورية كونها تقدم خدمات للمصدرين والمستوردين.

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