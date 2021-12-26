دورية النجدة تلبي نداء سيدة وتوقف أحد السارقين 

26-12-2021

دورية النجدة تلبي نداء سيدة وتوقف أحد السارقين 

دورية فرع النجدة في دمشق تلبي نداء سيدة وتوقف أحد السارقين 

أثناء تواجد دورية من فرع النجدة في دمشق في محلة (كفرسوسة ) استغاثت إحدى النساء بعناصر الدورية طالبة منهم المساعدة باستعادة حقيبتها الخاصة وبضمنها مبلغ مالي وجوالها وبطاقتها الشخصية والتي أقدم أشخاص مجهولين على سرقتها من يدها والهروب بها، وعلى الفور قام عناصر الدورية بملاحقة السارقين وألقوا القبض على أحدهم وتبين أنه يدعى ( م. ع) وقاموا بتسليمه إلى قسم شرطة كفرسوسة في دمشق 

وبالتحقيق معه من قبل القسم اعترف بأنه كان يقوم بمراقبة المرأة أثناء خروجها من إحدى شركات الحوالات المالية ومتابعتها وأقدم على نشل حقيبتها والتي بقيت مع الأشخاص الذين كانوا برفقته.

ومن خلال المتابعة تمكن قسم شرطة كفر سوسة في دمشق من استعادة المسروقات وهي عبارة عن مبلغ مالي وجهاز جوال ومستندات شخصية عائدة للمذكورة، تم تسليمها إليها أصولاً. 

ومازالت الأبحاث مستمرة لإلقاء القبض على شركائه، وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص.

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