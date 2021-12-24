ضبط منشأة تغش المشروبات الروحية في جبلة

أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية أحمد زاهر تشميع منشأة مخالفة في منطقة الصناعة في جبلة تقوم بتصنيع المشروبات الروحية بطريقة الغش والتدليس.

وأشار زاهر إلى أن المنشأة تقوم بصبغ وغش "الويسكي والنبيذ والعرق بـ "أصنص" الكراميل من دون مواصفة ومنتهية الصلاحية، لافتاً إلى إعادة استعمال العبوات القديمة بأسمائها وختمها وطرحها من جديد في السوق.

وبحسب المدير تم مصادرة آليتين للختم والكميات المضبوطة ومنها 1500 زجاجة فارغة و10 كراتين نبيذ وأربعة خزانات مياه وميزان إلكتروني، مشيراً إلى تشميع المنشأة وإحالة المخالف موجوداً إلى القضاء المختص أصولاً.