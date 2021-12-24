إنشاء مجموعة لإنتاج اللقاح الروسي على الأراضي السورية

24-12-2021

إنشاء مجموعة لإنتاج اللقاح الروسي على الأراضي السورية

اللقاح الروسي

أعلن رئيس مركز إدارة الدفاع الوطني في روسيا "ميخائيل ميزينتسيف" أمس الخميس، أن روسيا وسوريا أنشأتا مجموعة عمل لتوطين إنتاج اللقاح الروسي ضد الفيروس المستجد على الأراضي السورية.

وقال ميزنتسيف : "تم اتخاذ قرار لتنفيذ مشروع واسع النطاق لتوطين إنتاج اللقاحات الروسية في سوريا، وقد تم بالفعل إنشاء مجموعة عمل ضمن مقر التنسيق الروسي وبدأت بتنفيذ المهام ومن دون شك سنتمكن إلى جانب الأصدقاء السوريين من إتمام المهمة بنجاح".

وكان وزير الصناعة السوري زياد صباغ قد صرح في وقت سابق من الشهر المنصرم، أن المفاوضات بشأن إنتاج لقاح "سبوتنيك V " الروسي ضد الفيروس المستجد في سوريا قد تبدأ قريباً.

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