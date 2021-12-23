بحجة الزواج يستدرج النساء عبر مواقع التواصل ليقوم بسرقتهن

ادعت إحدى المواطنات إلى قسم شرطة المزة الغربي في دمشق بإقدام شخص مجهول على سرقة حقيبتها التي تحتوي على مصاغها الذهبي وجوالها ومبلغ مالي ،حيث تعرّفت عليه عن طريق أحد مواقع التواصل الاجتماعي وبعد معرفته أنها تعمل مدرسة أوهمها أنه غني يملك الكثير من الأموال واقترح عليها إنشاء مدرسة خاصة وتسليم إدارتها لها وعند اللقاء معه للاتفاق على ذلك في حديقة عامة قام بمغافلتها وسرقة حقيبتها ثم لاذ بالهروب.

كما وردت شكوى أخرى حول قيام صاحب الحساب نفسه بالتعرف على إحدى النساء بعد إيهامها بالزواج منها وعند مقابلتها له غافلها وسرق حقيبتها وبداخلها مبلغ مالي ، كما ادعت عدة نسوة من مدينة دمشق وريفها على نفس الحساب بسرقتهن بنفس الطريقة، ومن خلال التحري تمكن قسم شرطة المزة الغربي من معرفة صاحب الحساب الحقيقي، وقام بإلقاء القبض عليه ، وتبين أنه يدعى ( أ. ش)، وبالتحقيق معه اعترف بارتكابه عدة عمليات نصب واحتيال على نساء وفتيات بالطريقة المذكورة.

وفي سياقٍ آخر ألقى قسم شرطة المزة الغربي في دمشق القبض على متزعم عصابة سرقة في محلة المزة يدعى (زين . ش) ارتكب عدة سرقات من المنازل والعيادات الطبية والمحلات التجارية في محلة المزة ( ٨٦ )

وبالتحقيق معه اعترف بارتكابه (16) حادثة سرقة بالاشتراك مع أشخاص آخرين متوارين، وتم استرداد بعض المسروقات وأعيدت إلى أصحابها أصولاً، ومازال البحث مستمراً عن باقي المتورطين حتى إلقاء القبض عليهم واسترداد باقي المسروقات، وتم اتخاذ الإجراء اللازم بحقه وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص.

وزارة الداخلية



