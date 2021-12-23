«جفت» الزيتون بديل عن الفحم الحجري لتدفئة المداجن

باتت أحواض معاصر الزيتون في السويداء المملوءة بمياه «الجفت» الناتج عن عمليات العصر، تُشكل مع مادة تفل الزيتون بديلاً عن الفحم الحجري لتدفئة المداجن.

طبعاً جاء توجه أصحاب المداجن إلى مياه «الجفت» وتفل الزيتون مرده حسبما أشار إليه عدد منهم إلى عدم توافر مادة الفحم الحجري بالشكل المطلوب عدا عن ارتفاع أسعارها في حال وجدت لدى السوق المحلية المترافق مع ارتفاع أسعار المادة العلفية والأدوية البيطرية، إذ يبلغ سعر الكيلو الواحد من مادة الفحم /٢٠٠٠/ ليرة، ليضيفوا: إن استخدام مياه « الجفت» يتم من خلال خلطه مع تفل الزيتون الناتج أيضاً عن عملية العصر وبالتالي تجفيفه وتصنيعه على شكل مكعبات، ليصار استخدامه فيما بعد لتدفئة الدواجن حيث يبلغ سعر الكيلو الواحد من مادة التفل ٣٥٠ ليرة وهذا السعر مقبول مقارنة مع أسعار الفحم الحجري، فضلاً عن توافره لدى معاصر السويداء وبكميات جيدة.

بدوره مدير شؤون البيئة في المحافظة المهندس رفعت خضر قال : إن مياه «الجفت» كانت تُشكل في السنوات الماضية عقبة أمام أصحاب المعاصر، ولاسيما فيما يخص تفريغ الأحواض وتصريف المياه، من جراء رفض أصحاب الأراضي الزراعية خاصة القريبة من هذه المعاصر بتفريغ هذه المياه ضمن أراضيهم، نتيجة تخوفهم من أن تلحق هذه المياه أضراراً بأراضيهم الزراعية وأشجارهم المثمرة، وأضاف خضر: إن مياه «الجفت» عكس ما يراه المزارعون فهي تحقق فائدة للأراضي الزراعية شرط توزيعها ضمن المواصفات المحددة، وحالياً هناك إقبال من قبل أصحاب المداجن على استثمار هذه المياه من خلال خلطها مع مادة تفل الزيتون وتبعا لذلك تجفيفها ومن ثم استخدامها لتدفئة المداجن.



تشرين