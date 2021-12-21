21-12-2021
الصين تقدم منحة مالية لمشفى الأطفال الجامعي
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قدمت السفارة الصينية بدمشق أمس منحة مالية لتمويل توريدات ومشتريات أدوية ومعدات طبية ومستلزمات علاجية لمشفى الأطفال الجامعي وللمركز الخاص بزرع نقي العظام والخلايا الجذعية للأطفال.
ووقع وثيقة استلام المنحة المالية في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدمشق الدكتور رستم مكية مدير عام المشفى وسفير جمهورية الصين الشعبية بدمشق فونغ بياو، بحضور وزير التعليم العالي بسام إبراهيم.
يشار إلى أن السفارة الصينية قدمت في الثامن عشر من شهر آب العام الماضي تجهيزات طبية وحاسوبية لمركز زرع نقي العظام والخلايا الجذعية في مشفى الأطفال الجامعي بدمشق الذي افتتح مؤخراً.
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