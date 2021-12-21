الصين تقدم منحة مالية لمشفى الأطفال الجامعي

الأيهم صالح: في العامين الماضيين خضع مليارات البشر لقوانين تمنعهم من تنفس الهواء النقي، ثم خضعوا لإغراءات بتلقي حقن مجهولة يمنع عليهم تحليلها ومعرفة محتواها، ويتم الآن تحويل إغراء الحقن إلى إلزام بالحقن. وطالما استمر البشر بالخضوع ستستمر الحكومات بإلزام مواطنيها بالمزيد.

بالمقابل، يدرك المزيد أن بعض حرياتهم الشخصية أصبحت مهددة بالفناء، بعض البشر الذين قبلوا سابقا أن تفرض عليهم الحكومة الحصول على رخصة سوق وعلى رخصة ممارسة مهنة وعلى شهادة لا حكم عليه أصبحوا يدركون أنه ليس من حق الحكومة أن تفرض عليهم الحقن والحصول على رخصة تلقي الحقنة، وبدأ بعضهم يتساءلون عن حق الحكومة في فرض الرخص الأخرى التي تفرضها.