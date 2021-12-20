أضرار العاصفة المطرية التي تشهدها اللاذقية

أدت العاصفة المطرية التي تشهدها محافظة اللاذقية إلى ما يقارب من 500 عطل بالشبكة الكهربائية بين خطوط توتر منخفض ومتوسط ومراكز تحويل وسقوط عدد من أبراج التوتر المنخفض والمتوسط إضافة إلى الأضرار الكبيرة الناجمة عن ارتفاع الأحمال الكهربائية نتيجة استهلاك المواطنين.

وبين المهندس جابر العاصي مدير شركة كهرباء اللاذقية أن ورشات الشركة تقوم بالعمل على مدار الساعة لمتابعة عمليات الإصلاح.

مروان إسكندر رئيس القسم الشمالي للصيانة الطارئة أوضح أن القسم يشمل قطاع عمل كبيراً يمتد من مدخل اللاذقية الشمالي باتجاه الشاطئ الأزرق والمروج ورأس الشمرا مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها عمال الكهرباء لإعادة التيار الكهربائي وفق الإمكانيات المتاحة في ظل الظروف المناخية السائدة والأجواء العاصفة وما يرافقها من أمطار غزيرة ورياح شديدة حيث أن ظروف التقنين تشكل عائقاً إضافياً أمام عملهم فهناك بعض المشاكل التي لا يمكن اكتشافها فنياً إلا بوجود التيار الكهربائي.

وأضاف إسكندر: لقد وصل عدد الأعطال التي تم الإبلاغ عنها خلال يوم واحد إلى أكثر من 138 عطلاً وبلغ عدد الأعطال منذ الصباح وحتى الآن أكثر من 70 عطلاً.

بدوره أوضح العامل في قسم الصيانة الشمالي ياسر زراوند أن ورشات الكهرباء تعمل بطاقتها الكاملة وعلى مدار الساعة حيث يتم تسييرها إلى مواقع الأعطال بالسرعة القصوى بعد تلقي البلاغات من المواطنين عبر الهواتف النقالة وتسجيلها ليتم التعامل معها وفق المستطاع.