بعد إغلاقه جراء العاصفة المطرية.. مدخل اللاذقية سالك حالياً 

تشهد محافظة اللاذقية أجواء مطرية عاصفة منذ يومين، ما أدى فجر اليوم لتجمع مياه الأمطار في عدد من الشوارع أدت لإغلاقها لحوالي الساعة خاصة عند مدخل المدينة في محيط الكراج الجديد.

مدير النظافة عمار قصيري بيّن أن ارتفاع منسوب المياه جراء الغزارة المطرية والهطولات المستمرة منذ ليل أمس، أدت إلى حدوث اختناقات في تصريف المياه وإغلاق الطريق بمدخل المدينة بشكل مؤقت.

وأضاف قصيري أن ورشات المديرية والخدمات والصيانة بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي عملت على معالجة الاختناقات المطرية عبر تسليك الفوهات الطرقية عند مدخل المدينة وتنظيفها بشكل فوري من بقايا الأتربة والأكواب البلاستيكية وأوراق الأشجار.

وأكد مدير النظافة عمل المديرية بالتنسيق مع الصرف الصحي على صيانة وتنظيف كافة الفوهات المطرية في الطرقات قبل فصل الشتاء وبشكل دوري، مشيراً إلى عمل الورشات على مدار الـ24 ساعة عبر التجوال في الشوارع لمعالجة أي حالة اختناق فيها جراء العاصفة المطرية.



الوطن