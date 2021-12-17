إغلاق منشأة لإعادة تدوير أحذية قديمة في جبلة

17-12-2021

إغلاق منشأة لإعادة تدوير أحذية قديمة في جبلة

أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية سامر سوسي تشميع منشأة مخالفة بصناعة نعل الأحذية في المنطقة الصناعية بجبلة.

وأشار سوسي إلى عدم حيازة المنشأة على تراخيص أو بطاقات مواصفة للبضاعة الموجودة فيها، مبيناً أن المنشأة تقوم بصناعة نعل الأحذية عن طريق فرم الأحذية القديمة وإعادة تدويرها.

ولفت إلى ضبط كميات كبيرة من المواد الأولية منها ٤ آلاف نعل مصنع، مشيراً إلى حجز البضائع وتشميع المنشأة وإحالة المخالف إلى القضاء المختص أصولاً.


الوطن

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