إغلاق منشأة لإعادة تدوير أحذية قديمة في جبلة

أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية سامر سوسي تشميع منشأة مخالفة بصناعة نعل الأحذية في المنطقة الصناعية بجبلة.

وأشار سوسي إلى عدم حيازة المنشأة على تراخيص أو بطاقات مواصفة للبضاعة الموجودة فيها، مبيناً أن المنشأة تقوم بصناعة نعل الأحذية عن طريق فرم الأحذية القديمة وإعادة تدويرها.

ولفت إلى ضبط كميات كبيرة من المواد الأولية منها ٤ آلاف نعل مصنع، مشيراً إلى حجز البضائع وتشميع المنشأة وإحالة المخالف إلى القضاء المختص أصولاً.



الوطن