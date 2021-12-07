الجيش البيلاروسي يخيّر المهاجرين بين اقتحام أوروبا خلال 3 أيام أو إعادتهم لبلادهم

أبلغ الجيش البيلاروسي مهاجرين سوريين عالقين على الحدود مع بولندا، بأنّ عليهم اقتحام الحدود إلى أوروبا خلال 3 أيام، أو أنّ الجيش سيعيدهم إلى بلادهم، بحسب ما ذكرت صحيفة “نوفايا غازيتا” الروسية

ونقلت الصحيفة عن أحد المهاجرين السوريين المقيمين في المخيم السوري قوله، إنّ “شخصين جاءا إلى المخيم، أحدهما يرتدي زيا عسكريا والآخر بملابس مدنية، وأبلغا المهاجرين أن عليهم أن يقتحموا الجانب البولندي في غضون ثلاثة أيام”.

وتابع المهاجر السوري، أنّ الرجل الذي يرتدي ملابس مدنية قال للمهاجر ورفاقه: “إنّ حرس الحدود البيلاروسي سيوفر لهم مخرجا مجانيا، وفي حال لم يتم اقتحام الحدود، وعد الرجلان بنقل المهاجرين إلى مينسك وترحيلهم إلى وطنهم سوريا”.

يذكر أن ردود الفعل الدولية بشأن الأزمة الإنسانية عند الحدود بين بيلاروسيا وبولندا ما زالت تتوالى، حيث يوجد الآلاف من المهاجرين من دول الشرق الأوسط، ويعيشون في ظروف إنسانية وطبيعية صعبة، وفي ظل درجات حرارة متدنية.