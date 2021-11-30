دراسة لرفع قرض الفلاحين لـ 5 ملايين ليرة

بيّن مدير التسليف في المصرف الزراعي زيدان سعادات، أن المصرف يساهم في دعم وتمويل كافة المزارعين من خلال قروض مفتوحة السقوف قد تتجاوز 100 مليون ليرة، لكن القرض الذي احتج عليه المزارعون هو قرض بكفالة شخصية ويمنح مبلغ مليون ليرة فقط يقدم من المصرف دون رهن عقاري، أي كفلاء من اثنين من المزارعين ذوي الملاءة المالية المناسبة، لكن القروض الزراعية التي تتجاوز المليون ليرة تمنح بموجب ضمانة عقارية وتصرف بقيمة 80% من قيمة الضمانة، وبما يتناسب مع الاحتياج الحقيقي للفلاح دون زيادة وإن تجاوزت قيمة الضمانة المبلغ الممنوح.

وكشف سعادات عن دراسة أعدها المصرف الزراعي عن رفع قيمة القرض بموجب الضمانة الشخصية لعتبة خمسة ملايين ليرة، وذلك بعدما شهدت تكاليف العملية الزراعية ارتفاعات كبيرة، مبيّناً أن القرض بكفالة شخصية وضع موضع التنفيذ عندما كان سعر طن السماد 193 ألف ليرة، وكان القرض كافياً لتغطية جميع المستلزمات، بينما اليوم تجاوز سعر السماد 1.4 مليون ليرة، وبذلك بات من الضروري رفع قيمة القرض لتتناسب مع الأسعار الحقيقية.

وأضاف سعادات في تصريحات صحفية: ستتم مناقشتها وإقرارها في الأسبوع القادم من قبل مجلس إدارة المصرف، موضحا أن مجمل القروض الزراعية وصلت منذ بداية العام الحالي ولغاية الآن لنحو 60 مليار ليرة سورية في معظم القروض التي يمنحها المصرف كالقروض الإنمائية المتوسطة والطويلة كبناء المداجن والحظائر ومعاصر الزيتون، وشراء الآليات الحديثة.