القوات العراقية تلاحق فلول إرهابيي (داعش) في جزيرة الخالدية

27-11-2021

القوات العراقية تلاحق فلول إرهابيي (داعش) في جزيرة الخالدية

القوات العراقية

أطلقت القوات العراقية المشتركة اليوم عملية أمنية واسعة لملاحقة فلول إرهابيي (داعش) في جزيرة الخالدية والمناطق المحيطة بها.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت السومرية نيوز نسخة منه “إن العملية جاءت بعد ورود معلومات ومتابعة استخبارية دقيقة بوجود عناصر لتنظيم (داعش) الإرهابي في الجزيرة والمناطق المحيطة بها حيث نفذت قوات الحشد وبإسناد مديرية الطبابة والهندسة العسكرية عمليات واسعة لملاحقة وتتبع الإرهابيين”.

وأشار البيان إلى أن القوات العراقية تواصل تقدمها بمحورين وفق الخطط المرسومة لتحقيق كامل أهدافها.

وتواصل القوات العراقية ملاحقة ما تبقى من فلول (داعش) في عدد من مناطق البلاد.

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