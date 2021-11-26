26-11-2021
مطلوب خطير وتاجر مخدرات في قبضة فرع مكافحة المخدرات في ريف دمشق
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في إطار ملاحقة المطلوبين وتجار المواد المخدرة، تمكن فرع مكافحة المخدرات في ريف دمشق من إلقاء القبض على مطلوب خطير يدعى (عمار. ص) الذي كان متوارياً عن الأنظار لفترة طويلة وارتكب جرائم عديدة منها { تجارة وترويج المواد المخدرة ضمن محافظة دمشق وريفها ، والسلب بالعنف والسرقة الموصوفة وممانعة الدوريات ،وإطلاق النار على عناصر الشرطة، ونشر الذعر وترويع أهالي منطقة كشكول والكباس، والدعارة السرية}، وأثناء إلقاء القبض عليه من فرع مكافحة المخدرات
في ريف دمشق حاول المذكور فتح قنبلة ولكن سرعة تحرك الضباط والعناصر حالت دون تمكنه من ذلك وتمت السيطرة عليه وتوقيفه، وبالتحقيق معه اعترف أنه المقصود بالجرائم المذكورة .
مازالت التحقيقات مستمرة معه، وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص أصولاً .
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