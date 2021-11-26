“أب” يعرض طفلاً من أبنائه الـ 5 للبيع على “فيس بوك” في مصر

نجحت أجهزة الأمن المصرية في القبض على رجل قام بعرض ابنه للبيع على “فيس بوك” وتم تسجيله بضبط مسجل خطر في حلوان.

وأضافت التحريات التي قادها قسم الرعاية اللاحقة ووحدة مكافحة الجريمة المنظمة، أن المتهم قام بعرض طفله للبيع مقابل مبلغ مالي “بدعوى التبنّي”، من خلال صفحته الشخصية عبر منصّة “فيس بوك”.

وأكّدت التحريات أنه قام بعرض صورة شخصية للطفل عبر صفحته على “فيس بوك” وبتقنين الإجراءات تمّ ضبطه، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، وله معلومات جنائية، وعثر برفقته على طفله البالغ من العمر 5 سنوات.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة نظراً لأنه يعول ٥ أطفال ومروره بضائقة مالية، فاختمرت في ذهنه فكرة عرض الطفل للبيع تحت ستار التبنّي، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وتمّ تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

يُذكر أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة تفاقم واضح لظاهرة بيع الأطفال والإتجار بهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

