هيئة البث النروجية: ما حدث في الدوحة أمر خطير

فندت هيئة البث النرويجية رواية الحكومة القطرية عقب إيقاف اثنين من صحافييها في الدوحة، وقالت إنهما تصرفا وفق أخلاقيات المهنة.

في بيان أرسل لشبكة "سي إن إن" الإخبارية، قال مدير عام هيئة البث النرويجية "ثور جيرموند إريكسن"، إنه لا يتفق مع الرواية القطرية للأحداث.

وأضاف: "الموظفان تصرفا بما يتفق تماما مع مبادئ وأخلاقيات الصحافة، حتى لو اعتقدت السلطات القطرية أن الصحافيين خالفا أي قانون، فإن المعاملة التي لقوها غير مقبولة".

وأشار إلى أن "احتجاز الصحافيين ومصادرة جميع معداتهما أمر يهدد الصحافة الحرة والمستقلة ويخلق أثراً مخيفاً خطيراً لجميع الصحافيين الذين يزورون قطر".

والأحد، اعتقلت قوات الأمن القطرية صحفيين اثنين يعملان بمحطة تلفزيونية "إن أر كيه" النرويجية لأكثر من 30 ساعة، وحذفت لقطات قاما بتصويرها في مجمع للعمال الأجانب، أثناء محاولتهما إعداد تقرير عن قضايا العمال قبل كأس العالم لكرة القدم 2022، بحسب وكالتي أسوشيتد برس، وفرانس برس.