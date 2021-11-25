25-11-2021
عراك بين دورية حفظ النظام واللجان الشعبية بحلب بسبب دور الخبز
ذكر تلفزيون الخبر نقلا عن مصدر محلي أن مجموعة من اللجان الشعبية اعتدت بالضرب على دورية حفظ النظام أمام مخبز ٨ آذار الاحتياطي في حي الزبدية بحلب بعد ظهر الخميس .
وأضاف المصدر أن الاعتداء جرى بعد أن منعت الدورية أحد الأشخاص من مخالفة القانون فذهب وعاد ومعه عدة سيارات تحمل أشخاصاً مسلحين قاموا بالاعتداء بالضرب على الدورية وإطلاق النار في الهواء وعلى واجهة الفرن ما أثار هلعاً بين جموع الناس المتواجدين. وقال المصدرأن المسلحين احتجزوا رئيس الدورية ووضعوه في السيارة قبل أن يتدخل العقلاء.
إضافة تعليق جديد