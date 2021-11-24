الداخلية تعلن عن جواز سفر فوري مقابل ١٠٠ ألف

أصدر وزير الداخلية “محمد الرحمون” تعميماً قبل قليل قال فيه أنه يستوفى بدل خدمة ورسم بمبلغ 100 ألف ليرة سورية لقاء الحصول على جواز السفر الفوري.

وتابع “الرحمون” في التعميم الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على فايسبوك أنه يتم الحصل على الجواز الفوري بغض النظر عن حجز الدوري على المنصة الإلكترونية الخاصة بجوازات السفر، وأشار إلى تسليم الجواز لصاحب العلاقة بنفس اليوم، وذلك حرصاً على تلبية رغبة المواطنين في الحصول الفوري على خدمة الجواز.

يذكر أن الوزير قد صرّح في 26 أيلول الماضي أنه سيحل مشكلة الجوازات وتأخر صدورها ووعد المواطنين بأن تكون بأيديهم ابتداءاً من تاريخ 10 تشرين الأول الماضي.