تفاصيل اتفاق المياه بين الأردن والعدو الإسرائيلي

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الوزارة، عمر سلامة، أن إعلان النوايا الذي تم توقيعه بين الأردن والإمارات وإسرائيل، يعني الدخول في عملية دراسات جدوى خلال العام المقبل 2022، من الممكن أن يحصل الأردن من خلالها على 200 مليون متر مكعب من المياه سنويا.

وأشار إلى أن توقيع الإعلان "ليس اتفاقا، لا من الناحية الفنية ولا القانونية"، معتبرا أن "المشروع لن ينفذ دون حصول الأردن على هذه الكمية من المياه سنويا".

ولفت المتحدث باسم الوزارة إلى أن "فكرة المشروع تنبع من حاجات الأردن المستقبلية المتزايدة لمصادر دائمة للمياه، والتي تتزايد بفعل نمو عدد السكان، وتزايد الاعتماد عليها في الصناعة والزراعة وغيرها من القطاعات"، مشيرا إلى "محدودية الدعم الخارجي للأردن، وتحمله لأعباء اللجوء والزّيادة غير الطبيعية للسكان منذ سنوات طويلة، ما تسبب بضغط على البنى التحتية ومختلف الخدمات".

وكشف عمر سلامة أن بلاده "من الدول الأكثر فقرا في المياه عالميا، وأن العجز المائي يتفاقم عاما بعد آخر، وسيصل إلى 45 مليون متر مكعب خلال العام المقبل في قطاع مياه الشرب فقط"، لافتا إلى أن "الأردن يحصل على 35 مليون متر مكعب سنويا وفقا لمعاهدة السلام، إضافة الى 10 مليون متر مكعب إضافية خارج المعاهدة تم الاتفاق عليها عام 2010، ويعتمد في باقي المصادِر على تجميع المياه، والمياه الجوفية؛ حيث تبلغ حصة الفرد من المياه فيه 80 مترا مكعبا مقابل 500 متر مكعب كمعدَّل عالمي للفرد".

المصدر: "عمون"