ودياً.. خسارة قاسية للسلة السورية أمام إيران

تعرّض المنتخب السوري لكرة السلة للرجال لخسارته الثانية أمام نظيره الإيراني بنتيجة ١٠٠-٦٦ في ختام معسكره التحضيري لمنافسات النافذة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2023.



ودخل المنتخب السوري المباراة منقوصاً من خدمات 4 من لاعبيه وهم وائل جليلاتي، وعامر الساطي، وكمال جنبلاط، واللاعب المجنّس أمير جبار حيث سيلتحقون في “أيام الفيبا”.



إضافة إلى ذلك، أُجريت فحوصات الكشف عن فيروس كورونا (PCR) وجاءت نتيجة جميع المسحات سلبية.



وسيغادر المنتخب السوري فجر غدٍ الأحد إلى العاصمة الكازاخستانية نور سلطان حيث تكتمل صفوفه هناك، تمهيداً لخوض أولى مبارياته في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم أمام المنتخب الكازاخستاني يوم الجمعة القادم.