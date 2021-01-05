قنبلة تستهدف عربة تركية على مفرق قرية كفريا شمال إدلب
محافظ حماة يكشف حصيلة الهجوم المسلح في ريف السلمية
الفرنسيون شرق الفرات مجدداً.. تدريبات أمريكية في التنف
مسيّرة مجهولة تقصف سوقاً للمحروقات قرب معبر “أم جلود” في ريف حلب الشرقي
خطوة على طريق اتفاق عين عيسى.. عودة القوافل إلى طريق “M4” شمالي الرقة بحماية روسية
تركيا تعزز وجودها العسكري.. أكثر من 100 ألف آلية وآلاف الجنود دخلوا سورية خلال أشهر
إدلب تشتعل بمظاهرات ضد الهيئة والجو لاني
دمشق: سياسة واشنطن في سورية جرائم ضد الإنسانية
وسط تحليق للمقاتلات الروسية.. اشتباكات متقطعة على جبهات إدلب وحماة وحلب
مقتل مسلحين اثنين من "قسد" بهجمات مجهولين
قوات الاحتلال الأمريكي تعدم طفلاً في مدينة الشدادي
فلا نامت أعين البخلاء
استشهاد 28 مواطناً في هجوم إرهابي على حافلتهم على الطريق بين دير الزور وتدمر
الخارجية السورية تجدد إدانتها لانتهاك السيادة السورية
ميليشيا (قسد) تختطف عدداً من الشبان في ريف الحسكة

7 سيارات إطفاء و60 عنصر يخمدون حريق اندلع بأراضي الزيتون في ريف اللاذقية

7 سيارات إطفاء و60 عنصر يخمدون حريق اندلع بأراضي الزيتون في ريف اللاذقية

أكد مدير دائرة الحراج في مديرية زراعة اللاذقية المهندس باسم دوبا أنه تمت السيطرة على حريق ضخم اندلع قبل ظهر اليوم بمساحات كبيرة من الأراضي الزراعية بمنطقة كلماخو بريف القرداحة، وأنه دخل مرحلة التبريد بعد إخماده من قبل آليات وعناصر حراج الزراعة، بالتعاون مع وحدة إطفاء القرداحة.

وبين دوبا أنه شارك في إخماد الحريق 7 سيارات إطفاء وما لا يقل عن 60 عنصراً من دائرة الحراج، إضافة لمساعدة آليات من فوج إطفاء اللاذقية.


وحول الأضرار الناجمة عن الحريق، لفت دوبا إلى احتراق حوالي 50 دونماً من الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون وأعشاب وقصب.


بدوره قال مصدر في فوج إطفاء القرداحة  إن النيران اقتربت من أحد المنازل وتم إخمادها حالاً، منوهاً بمساعدة الأهالي لعناصر الإطفاء في إخماد الحريق.

 

 



باسل يوسف