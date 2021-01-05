7 سيارات إطفاء و60 عنصر يخمدون حريق اندلع بأراضي الزيتون في ريف اللاذقية

أكد مدير دائرة الحراج في مديرية زراعة اللاذقية المهندس باسم دوبا أنه تمت السيطرة على حريق ضخم اندلع قبل ظهر اليوم بمساحات كبيرة من الأراضي الزراعية بمنطقة كلماخو بريف القرداحة، وأنه دخل مرحلة التبريد بعد إخماده من قبل آليات وعناصر حراج الزراعة، بالتعاون مع وحدة إطفاء القرداحة.



وبين دوبا أنه شارك في إخماد الحريق 7 سيارات إطفاء وما لا يقل عن 60 عنصراً من دائرة الحراج، إضافة لمساعدة آليات من فوج إطفاء اللاذقية.





وحول الأضرار الناجمة عن الحريق، لفت دوبا إلى احتراق حوالي 50 دونماً من الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون وأعشاب وقصب.





بدوره قال مصدر في فوج إطفاء القرداحة إن النيران اقتربت من أحد المنازل وتم إخمادها حالاً، منوهاً بمساعدة الأهالي لعناصر الإطفاء في إخماد الحريق.





باسل يوسف