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41 ضبطاً تموينياً لمخالفات المحروقات بريف دمشق

مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق تنفذ ثلاث إغلاقات بحق محطة محروقات بالهيجانة بمخالفة النقص بالكيل ،ومركز مازوت في عدرا لضبطه بمخالفة البيع بسعر زائد ،وخزان مازوت في سبينة لضبطه بمخالفة التوقف عن البيع دون مبرر .

و عملاً بالمرسوم التشريعي رقم / ٨ / لعام ٢٠٢١ فقد نظمت دوريات حماية المستهلك بريف دمشق ٤١ ضبطاً تموينياً شملت مخالفات متنوعة كان منها ضبط موزع مازوت في دوما يتاجر بالمادة بكمية ٨٧٠٠ ليتر مازوت وسائق سرفيس و باص نقل داخلي بقدسيا يتاجر  بكمية ٤٠ ليتر مازوت .

ومخالفات الإعلان بسعر زائد وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إبراز فواتير الشراء وسحب عينات مختلفة .